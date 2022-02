Tennis, Djokovic perde a Dubai: non è più il numero uno al mondo

Sport

Il tennista serbo, dopo l'esclusione dagli Australian Open, rischia di non poter partecipare al torneo per i prossimi anni. E anche gli altri Slam sarebbero a rischio, se le norme vigenti oggi non cambiassero nei prossimi mesi: ecco cosa potrebbe accadere alla carriera del numero uno del mondo

Nole, durante l’interrogatorio al suo arrivo in Australia, ha dichiarato di non essersi vaccinato. E questo gli ha impedito non solo di giocare a Melbourne, ma potrebbe sbarrargli la strada anche per gli altri Slam: Roland Garros in Francia, Wimbledon in Inghilterra e Us Open negli Stati Uniti