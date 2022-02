Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Goggia seconda e Delago terza

Goggia: “Medaglia incredibile”. Malagò: “Risultato eccezionale”

"Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero contenta della mia sciata", ha commentato Sofia Goggia dopo la gara, non nascondendo la gioia per l'argento. "È ancora una medaglia. È ancora una grande medaglia. È una medaglia incredibile per le condizioni degli ultimi 20 giorni", ha aggiunto. “Alla fine sono contenta del mio risultato, perché essere qui alle Olimpiadi dopo la mia caduta a Cortina non era affatto garantito. Ho trovato una forza incredibile dentro di me e viaggiavo con una specie di luce. Sono contenta di aver dato tutto per essere qui oggi, sono contenta e grata di aver potuto vincere un'altra medaglia e sono felice con me stessa", ha concluso Goggia. È intervenuto anche il presidente del Coni Malagò, che ha assistito alla gara dalle tribune dell'impianto di Yanqing: "Una grandissima Italia! Un risultato eccezionale che conferma la forza delle nostre velociste. Due medaglie che fanno la storia. Peccato per l'oro, ci avevamo sperato. Sono felicissimo per Nadia che si è meritato questo bronzo. Non ci sono parole per l'argento di Sofia: considerando come è arrivata qui e come era la situazione fino a pochi giorni fa, la sua prestazione è encomiabile". Malagò ha sottolineato che “con 13 medaglie adesso siamo al terzo posto di sempre nelle spedizioni italiane alle Olimpiadi invernali".