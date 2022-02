Calcio, Mondiale per club: Chelsea campione. Battuto 2-1 il Palmeiras

I londinesi hanno vinto per la prima volta nella loro storia il trofeo. Nella finale ad Abu Dhabi la squadra di Tuchel è andata in vantaggio con Lukaku ma i brasiliani hanno pareggiato con Raphael Veiga. Ai supplementari ha deciso la sfida un rigore realizzato da Havertz

Il Chelsea ha vinto il Mondiale per club ad Abu Dhabi. Un rigore di Havertz, trasformato nei tempi supplementari, ha regalato ai londinesi il trofeo. La squadra di Thomas Tuchel, vincitrice dell'ultima Champions League , ha battuto 2-1 i brasiliani del Palmeiras, formazione di San Paolo. Lukaku aveva portato in vantaggio il Chelsea, dopo 9' della ripresa, Raphael Veiga al 19' aveva pareggiato su rigore e Havertz ha deciso al 12' del secondo tempo supplementare.

La cronaca della partita

Per il Chelsea è la prima vittoria in un Mondiale per club. La partita giocata allo Stadio Mohammed bin Zayedsi di Abu Dhabi si è sbloccata nel secondo tempo, grazie a Romelu Lukaku che con un colpo di testa infilato sotto la traversa ha portato in vantaggio i suoi. Il vantaggio è durato solo dieci minuti: il bomber del Palmeiras Veiga, al 64' ha pareggiato segnando il rigore dell'1-1 che ha portato le due squadre ai tempi supplementari. Quando sembravano ormai avvicinarsi i calci di rigore, un fallo di mano di Luan Garcia ha convinto l'arbitro - dopo un controllo al Var - ad assegnare un calcio di rigore al Chelsea. Dagli undici metri Havertz ha trasformato. Ed è stato il gol che ha deciso il match. Il Chelsea dopo essere diventato campione d’Europa in primavera è ora anche campione del mondo.

Il tabellino di Chelsea-Palmeiras 2-1 d.t.s

Lukaku 54' (C), Veiga 64' (P), Havertz 117' (C)

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, N'Golo Kanté, Kovacic (91' Ziyech), Hudson-Odoi (76' Saul Niguez); Mount (31' Pulisic), Lukaku (76' Werner), Havertz. All.: Tuchel

PALMEIRAS (5-4-1): Weverton; Scarpa, Piquerez, Gomez, Luan Garcia, Rocha; Dudu (103' Navarro), Ze Rafael (60' Jailson), Danilo, Rony (77' Wesley); Veiga (78' E. Atuesta). All.: Abel Ferreira