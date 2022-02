Molestie sessuali, Overmars lascia l'Ajax

L'Ajax ha comunicato che il ds Marc Overmars, ex ala di punta ai tempi dei trionfi con Louis Van Gaal in panchina, lascia il club con effetto immediato. La decisione del club di Amsterdam è stata resa nota con un tweet ed è arrivata dopo i colloqui intercorsi nei giorni scorsi con gli esponenti del Consiglio di sorveglianza e con il dg Edwin Van Der Sar, ex portiere dei Lancieri ed ex compagno dello stesso Overmars anche in Nazionale.