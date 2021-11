Reporter molestata, denunciato tifoso Fiorentina: "Ho sbagliato"

Il 45enne, che aveva molestato in diretta Greta Beccaglia fuori dallo stadio di Empoli, è stato identificato e denunciato dalla giornalista: si procede per violenza sessuale. Il tifoso viola sarà anche sottoposto a daspo. "Ho sbagliato e chiedo scusa", ha detto. Intanto Toscana Tv ha sospeso dalla conduzione il giornalista Giorgio Micheletti, che era in studio al momento dell’episodio Condividi

Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv molestata da un tifoso mentre era in diretta per una trasmissione sportiva dopo Empoli-Fiorentina del 27 novembre, ha presentato una denuncia-querela alla polizia. Il commissariato di Empoli aveva già identificato l'uomo, un ristoratore 45enne della provincia di Ancona, tifoso della Fiorentina, con una figlia. Ma serviva la denuncia. La polizia lo ha individuato grazie alle telecamere puntate sui tornelli, poi ha fatto un confronto con le immagini della tv, quindi ci sono stati altri accertamenti. Si procede per violenza sessuale. Il tifoso viola sarà anche sottoposto a daspo, come ha annunciato il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, dopo averne parlato col prefetto di Firenze Valerio Valenti.

Le scuse del tifoso vedi anche Individuato il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia "Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina, ho sbagliato e chiedo scusa: voglio incontrarla, quando sarà possibile, quando lei vorrà - ha detto il tifoso che si chiama Andrea al telefono con La Zanzara su Radio 24. "Stavo tossendo", ha anche spiegato, "a casa mi hanno detto 'come ti è venuto in mente'. Mi conoscono, sanno che non sono una persona cattiva, stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo. Non sto bene". Le indagini

Le indagini per violenza sessuale proseguono non solo su di lui ma anche per identificare altri tifosi. Greta Beccaglia nella denuncia punta il dito su altri tre uomini, tutti in uscita dal lato degli ultras viola, anche questi l'avrebbero oltraggiata, a gesti e pure a parole. Gli investigatori della polizia continuano ad analizzare le immagini a disposizione.