Olimpiadi Invernali Pechino, Pellegrini: "Buona partenza per l'Italia"

"Emozionante". Così Federica Pellegrini , parla dell'inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino. L'ex nuotatrice azzurra si trova nella capitale cinese in qualità di componente della commissione atleti del Cio. "E' stato emozionante perchè dietro gli stand di Pechino 2022 ci sono ancora le bandiere di Pechino 2008, hanno lasciato l'impianto come era e al posto della vasca vuota c'è la pista del curling. E' stato come tornare indietro nel tempo". (PECHINO 2022, LE GARE DI OGGI) .

Regole ferree

"C'è molta restrizione, noi possiamo stare solo all'interno del nostro albergo e se ci muoviamo dobbiamo farlo solo in auto, anche solo per attraversare la strada. Mi sembrano regole ferree, ma sono sicura che sono assolutamente giuste per poter disputare queste Olimpiadi in modo più tranquillo possibile". Inquadrata in tv festante al passaggio dell'Italia durante la cerimonia inaugurale, Pellegrini racconta anche questa emozione. "Anche se ero bardata perchè faceva freddo tante persone mi hanno riconosciuto, per me e' stata una cosa istintiva. Il tricolore è sempre molto importante, avendolo portato a mia volta so che emozione stavano provando in quel momento loro. E poi salutare la delegazione italiana da una prospettiva diversa è stato davvero molto bello".