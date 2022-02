Il percorso riabilitativo

È stata dura per l’ex pugile 58enne, intubato e sedato per giorni in terapia intensiva all'ospedale trevigiano di Ca' Foncello. Intervistato dal Corriere della Sera l’ex campione ha raccontato di aver intrapreso un percorso riabilitativo che sarà ancora lungo e impegnativo. "I medici mi hanno detto chiaro e tondo che non sarò più quello di prima – ha raccontato – Magari non sarò in grado di fare certe cose, ma io cercherò di riprendermi per continuare con la carriera da allenatore. Ho fatto già dei progressi. Sono arrivato quasi al 100% del parametro riabilitativo stabilito dall'équipe dell’Ospedale di Motta di Livenza, dove tornerò dal 9 febbraio per altre due settimane di cure riabilitative. Se penso che all'inizio non riuscivo ad alzarmi dal letto e nemmeno ero in grado di mettere in ordine i passi, per la paura che le gambe potessero cedere!".