Super Bowl, la finale sarà tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals

Il 13 febbraio la sfida che deciderà i campioni NFL si giocherà al SoFi Stadium di Inglewood, in California. I Bengals arrivano all’ultimo atto dopo aver battuto i Kansas City Chiefs per 27-24 ai supplementari. I Rams invece hanno sconfitto i San Francisco 49ers, grazie a una rimonta di 13 punti nell’ultimo quarto di partita

Saranno Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals a contendersi il Super Bowl, la finale del football americano NFL, in programma domenica 13 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood, in California. I Cincinnati Bengals arrivano alla finale dopo aver battuto nell’ultimo turno dei playoff i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, con il punteggio di 27-24 ai supplementari. La squadra del Kansas è stata la vincitrice nel 2020 e finalista l’anno scorso. Per Cincinnati si tratta di una finale storica: non ha mai vinto il Super Bowl e ne ha giocati solo due, l’ultimo dei quali 33 anni fa.

La finale con i Los Angeles Rams

vedi anche

Super Bowl 2022, il bellissimo spot dell'Halftime Show. VIDEO

A contendere il Super Bowl a Cincinnati saranno i Los Angeles Rams, che hanno vinto 20-17 contro i San Francisco 49ers, grazie a una rimonta di 13 punti nell’ultimo quarto di partita. I californiani tornano in finale dopo il Super Bowl perso ad Atlanta contro i New England Patriots. Inoltre giocheranno in casa, nel loro nuovo stadio di Inglewood. In precedenza Angeles aveva sconfitto i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady, il leggendario quarterback.

Finale storica

Un altro motivo particolare che contraddistingue questa finale è che sarà la prima volta nella storia in cui un Super Bowl verrà giocato mentre è in corso un'edizione dei Giochi Olimpici, in questo caso quelli invernali di Pechino.