Francia, obbligo di vaccino per l’ingresso degli atleti nel Paese

Tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano in Francia per una competizione dovrà essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. La regola sarà valida già a partire dal torneo delle Sei Nazioni di rugby, il cui inizio è fissato domenica 6 febbraio.

Pass vaccinale per tutti gli atleti

Dopo il caso del numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic, espulso dall'Australia (LA FOTOSTORIA DELLA VICENDA), il governo francese ha precisato che le regole del pass vaccinale, il super green pass francese, si applicheranno, oltre che a dilettanti e sportivi con base in Francia, anche agli stranieri che entrano nel Paese per gareggiare.