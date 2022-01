Genoa, è ufficiale: esonerato Schevchenko

Si conclude dopo poco più di due mesi l'avventura sulla panchina del Genoa di Andriy Shevchenko. Il club ligure, con un messaggio via Twitter, ha comunicato che "il tecnico è stato sollevato dall'incarico" La società rossoblù "ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi”.

Aveva firmato contratto triennale

Shevchenko era arrivato a Genova il 7 novembre scorso per prendere il posto dell'esonerato Davide Ballardini. Aveva firmato un contratto triennale. Il primo agosto scorso, l'ex attaccante del Milan aveva lasciato la guida della nazionale ucraina che aveva portato agli Europei ai quarti di finale, prima volta nella storia

Sei panchine saltate in serie A



Con l'esonero di Andriy Shevchenko sale a sei il numero delle panchine saltate, nel corso dell'attuale stagione in Serie A. Prima dell'ucraino era toccato a Luca Gotti dell'Udinese. I primi sono stati, entrambi dopo la 3/a giornata, Leonardo Semplici del Cagliari ed Eusebio Di Francesco del Verona, sostituiti rispettivamente da Walter Mazzarri e da Igor Tudor. Dopo l'8/a giornata la Salernitana ha licenziato Fabrizio Castori, al posto del quale è stato chiamato Stefano Colantuono. Quarto, in ordine di tempo, è stato Davide Ballardini, che ha terminato la quarta esperienza al Genoa dopo la 12/a giornata. Per rimpiazzarlo era stato scelto proprio l'ex Pallone d'Oro, Andriy Shevchenko, reduce dall'avventura di Euro 2020 alla guida della Nazionale ucraina. Infine, dopo 16 turni di campionato, è toccato a Luca Gotti, che ha lasciato l'Udinese dopo 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Gabriel Cioffi ha preso il suo posto. Oggi è stata la volta di 'Sheva