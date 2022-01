Multa di 10mila euro a Bonucci per la lite con il dirigente dell'Inter

Lo ha deciso il giudice sportivo. Niente squalifica quindi per il bianconero che, dopo il gol decisivo di Sanchez all'ultimo secondo del match, si è avvicinato a Cristiano Mozzillo, segretario generale della prima squadra nerazzurra, strattonandolo e mettendosi faccia a faccia, prima di essere portato via. L'intera scena è stata filmata e pubblicata su Internet Condividi

Niente squalifica, solo una multa per Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus ha ricevuto un'ammenda di 10mila euro per l'alterco con Cristiano Mozzillo, il segretario generale della prima squadra dell'Inter, durante la Supercoppa Italiana giocata ieri, 12 gennaio, a San Siro. Come spiega Sky Sport, nelle immagini diffuse su Internet si vede il bianconero, subito dopo la rete decisiva di Sanchez, avvicinarsi minacciosamente al dirigente nerazzurro, strattonarlo e mettersi faccia a faccia puntandogli il dito, prima di essere portato via. Bonucci si trovava a bordocampo da quasi un minuto, pronto a entrare in campo per battere uno dei calci di rigore, che sembravano ormai certi. Fino all'errore di Alex Sandro e al gol dell'attaccante cileno all'ultimo secondo dei tempi supplementari, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi interisti.

A decidere di infliggere solo una multa al difensore bianconero - e non una squalifica - è stato il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A. Per il giocatore è stata decisa "un'ammenda di 10mila euro per essersi, al 16' del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale". Bonucci avrebbe scontato l'eventuale squalifica in campionato.

Il difensore bianconero non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull'episodio. Dopo la partita ha pubblicato un post sui social dai toni distensivi: "Abbiamo lottato ma non è bastato. Complimenti all'Inter. Sabato c'è un'altra partita (con l'Udinese, ndr) e servirà vincere per continuare ad inseguire l'obiettivo".