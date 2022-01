Turchia, il calciatore Calik morto in un incidente stradale

A dare notizia della scomparsa del difensore del Konyaspor lo stesso club in un tweet. Calik era stato acquistato dal Galatasaray e aveva anche totalizzato 8 presenze con la Nazionale

È morto a 27 anni, in un incidente stradale, il calciatore turco e difensore del Konyaspor, Ahmet Calik. A renderlo noto lo stesso club del giocatore. Calik era stato acquistato dal Galatasaray e aveva anche totalizzato 8 presenze con la Nazionale.

Il tweet della squadra

"Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro calciatore Ahmet Çalık, che ha conquistato l'amore dei nostri tifosi e della nostra città sin dal primo giorno in cui è arrivato al nostro Konyaspor. Le condoglianze a tutti noi e in particolare alla famiglia del nostro calciatore Ahmet Çalık” si legge sull'account Twitter ufficiale della squadra.