Maserati torna a correre: dal 2023 in Formula E

Maserati torna in pista e lo fa nel solco della sua ineguagliabile tradizione sportiva, caratterizzata da sempre da uno spirito di pura competizione. Ecco perché sceglie, prima casa automobilistica italiana in assoluto, di gareggiare nell'ABB FIA Formula E World Championship: si tratta della prima serie di corse su strada al mondo interamente dedicata alle vetture elettriche. Perfetta per quella combinazione fra la tradizione e l'approccio innovativo verso le zero emissioni e l’elettrificazione di Maserati.