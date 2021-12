Calcio, in Inghilterra Daspo fino a 10 anni per post razzisti online

Il ministro dell'Interno Priti Patel si è fatto promotore di un testo di legge per estendere a chi insulta in rete il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, già previsto per gli autori allo stadio di cori violenti, razzisti o omofobi

Linea dura del governo inglese contro i tifosi che postano messaggi razzisti: per tutte le partite di calcio in Inghilterra e Galles rischiano un Daspo fino a 10 anni.

Presto le modifiche alla legge

A riferirlo è il ministro dell'Interno britannico Priti Patel, che si è fatto promotore di un testo di legge per estendere il divieto di accedere alle manifestazioni sportive anche a chi insulta in rete. La misura è già prevista per gli autori allo stadio di cori violenti, razzisti o omofobi. "Il razzismo è inaccettabile e per troppo tempo il calcio è stato macchiato da questo vergognoso pregiudizio", ha detto Patel. "I responsabili di offese razziste in rete devono essere puniti. Con le modifiche alla legge che sto annunciando, faremo in modo che siano tenuti fuori dagli stadi", ha aggiunto.