Raiders, l'allenatore si dimette dopo le accuse di razzismo e omofobia

Un contratto di 10 anni da 100 milioni di dollari può andare in fumo in un istante, anche per colpa di alcune mail. O meglio, per il loro contenuto. Jon Gruden, coach dei Las Vegas Raiders, si è dimesso dopo le accuse di razzismo, omofobia e misoginia che gli sono state mosse. Infatti tempo fa il New York Times aveva diffuso il contenuto di una serie di mail che il tecnico aveva inviato tra il 2011 e il 2018, quando era analista per il network Espn. Nei messaggi inviati a Bruce Allen, all'epoca presidente del Washington Football Team, sono presenti espressioni di carattere omofobo e razzista.