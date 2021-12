Pallavolo, Mondiale femminile per club: Conegliano vola in finale

Le atlete di coach Santarelli, guidate da Paola Egonu, in semifinale hanno battuto in rimonta le brasiliane del Minas Tenis Clube con il punteggio di 3-1 (23-25, 26-24, 25-15, 25-19). Domenica la gara decisiva per il titolo - in diretta su Sky Sport Arena dalle 16.30 - contro la vincente dell’altra semifinale fra VakifBank Instanbul e Fenerbache

La Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vola alla finale del Mondiale per club di pallavolo femminile. Le “pantere” guidate da Paola Egonu superano in semifinale le brasiliane del Minas Tenis Clube e domani, per il titolo di campionesse del mondo, affronteranno la vincente dell'altra semifinale fra VakifBank Instanbul e Fenerbache. La finale è in programma domenica alle 16.30, in diretta su Sky Sport Arena.