24° Rallye Monte Carlo Historique, Adrenaline24H con Alberto Scuro

Il prossimo gennaio la storica macchina tornerà a calcare i tornanti innevati della più importante manifestazione di regolarità per auto d'epoca

Una grande impresa tutta italiana sia dal punto di vista sportivo che mediatico. Il via da Milano giovedì 27 gennaio fino all’arrivo al porto di Monte Carlo previsto per la notte tra martedì 1 e mercoledì 2 febbraio.

Il team che parteciperà

Schierata al via ci sarà una fantastica Fiat 131 Abarth Gruppo 4 in livrea "Squadra Corse Grifo Rosso" un team fondato nel 2011 da Luciano Nicolis, Alberto Scuro ed altri appassionati. Proprio Alberto Scuro, presidente ASI, sarà il driver dell’equipaggio con Nunzia Del Gaudio, co-founder di Adrenaline24H, già impegnata in passato sul tracciato monegasco e da poco reduce dalla vittoria del Rally Costa Smeralda Storico a media 2021.