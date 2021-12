Nba, record di Stephen Curry: è il miglior realizzatore da tre punti

Il cestista dei Golden State Warriors mette a segno la sua tripla numero 2.974 in carriera e supera il record storico di Ray Allen. È successo nel primo quarto della partita contro i New York Knicks, al Madison Square Garden

Il record di Stephen Curry

Quando Curry ha messo a segno la sua tripla numero 2.974 in carriera, il palazzetto è esploso. Il cestista statunitense ha lanciato un urlo di gioia mentre i compagni lo celebravano e la partita si è fermata per rendergli omaggio. Curry ha abbracciato il coach Steve Kerr - che si è impadronito del pallone del record - e il padre, un ex playmaker della Nba. In prima fila al Madison Square Garden c’era anche Ray Allen, a cui Curry ha strappato il record di tiri da tre punti, e Reggie Miller, detentore del record prima di Allen. Alla fine i Golden State Warriors hanno vinto sui New York Knicks per 105-96. I Warriors guidano la West conference.