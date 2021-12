Nba, LeBron James positivo al Covid: è asintomatico

Il campione è entrato nel protocollo salute e sicurezza, dove dovrà rimanere per almeno 10 giorni, la durata standard per i giocatori che risultano positivi al coronavirus

Nuova tegola per LeBron James e i Lakers. Il campione Nba è infatti positivo al Covid ed è entrato nel protocollo salute e sicurezza, dove dovrà rimanere per almeno 10 giorni, la durata standard per i giocatori che risultano positivi al coronavirus. A meno che non riesca a produrre due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro (COVID, IL LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA).