Napoli, operazione ok per Osimhen: resterà fuori 3 mesi

Se i tempi di recupero verranno rispettati, l'attaccante non tornerà in campo prima di febbraio. Questo gli impedirà di prendere parte alla Coppa d'Africa, la principale competizione del Continente. Inoltre salterà la potenziale sfida da vertice contro il Milan, in programma il 19 dicembre.

Il comunicato del Napoli

"Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica. La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni". Questo il comunicato della società partenopea sul loro sito.