Calcio, il Manchester United esonera Solskjaer

Il Manchester United cambia allenatore. Chi arriverà ancora non si sa (Zidane resta un'ipotesi più che probabile) ma la certezza è l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer dopo la sconfitta per 4-1 sul campo del Watford.La società ha affidato temporaneamente la squadra a Michael Carrick che faceva già parte dello staff tecnico.

Il comunicato

La squadra in una nota ha ringraziato il tecnico norvegese sottolineando: "Ole sarà sempre una leggenda, ma con rammarico siamo arrivati a questa decisione. Sebbene le ultime settimane siano state deludenti, non dovrebbero oscurare tutto il lavoro che ha svolto negli ultimi tre anni per ricostruire le basi per il successo a lungo termine". Lo United ora è settimo in Premier League, a 12 punti dalla vetta occupata dal Chelsea. Il club cercherà ora un allenatore che traghetti la squadra fino a fine stagione. Solskjaer aveva prolungato il suo contratto fino al 2024.