Serie A, in corso Genoa-Roma: 0-0. Il risultato in diretta

La domenica della tredicesima giornata di Serie A si chiude al Ferraris con la sfida tra Genoa e Roma: il risultato al momento è 0-0. Prima partita da allenatore nel nostro campionato per Shevchenko, che in attacco sceglie Ekuban e Pandev. Mourinho risponde con Mkhitaryan, al posto di Zaniolo, accanto ad Abraham e Shomurodov. Nel pomeriggio si sono giocate Sassuolo-Cagliari 2-2, Salernitana-Sampdoria 0-2, Bologna-Venezia 0-1, Inter-Napoli 3-2. Negli anticipi del sabato, l’Atalanta ha battuto 5-2 lo Spezia, la Juventus ha vinto 2-0 all’Olimpico contro la Lazio, il Milan ha perso 4-3 a Firenze (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Domani chiudono la giornata Verona-Empoli alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45 (in diretta su Sky).