Atp Finals, le partite in programma oggi e dove vederle

Jannik Sinner affronterà in serata il russo Daniil Medvedev in una sfida che può garantirgli l'accesso alla semifinale del torneo. Nel pomeriggio Hubert Hurkacz sfiderà Alexander Zverev, ma le sue condizioni non sono ottimali

Terzo sostituto?

L’altoatesino affronterà in serata il russo Daniil Medvedev in una sfida che può garantirgli l'accesso alla semifinale del torneo. Sinner deve vincere e sperare nella vittoria di Hubert Hurkacz nell’altra partita di oggi, quella contro Alexander Zverev. Il polacco, però, resta in dubbio e potrebbe essere sostituito dal russo Aslan Karatsev. Si tratterebbe di una terza clamorosa sostituzione, dopo che ieri anche Stefanos Tsitsipas aveva alzato bandiera bianca per infortunio.