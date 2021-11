Atp Finals, le partite in programma oggi e dove vederle

Scende in campo il numero uno al mondo Djokovic, che affronterà Rublev. Stasera invece sarà il turno di Tsitsipas e Ruud

Dopo l'ottimo esordio con vittoria di Jannik Sinner ieri sera, già si torna a giocare alle Atp Finals di Torino. Il programma del Day 4 prevede che i primi a scendere in campo saranno i protagonisti del Girone Rosso del doppio, Cabal/Farah contro Murray/Soares. L’altro match, Ram/Salisbury contro Herbert/Mahut, prenderà il via non prima delle 18.30.