ATP Finals, Sinner batte Hurkacz 6-2. 6-2

Jannik Sinner batte con un doppio 6-2 Hubert Hurkacz, numero 9 del mondo, conquistando la sua prima vittoria in carriera alle Finals. L'azzurro diventa anche il secondo italiano a conquistare un successo alle Finals dopo quel Matteo Berrettini che ha sostituito. La dedica per lo sfortunato romano, sulla telecamera e nelle emozionanti dichiarazione dopo la partita, sono la ciliegina di una partita praticamente perfetta, in cui ha salvato le 5 palle break concesse, dominando gli scambi con ogni fondamentale. Jannik conquista anche i 200 punti necessari per ripassare Auger-Aliassime e chiudere l'anno in Top-10. La strada per una storica semifinale (mai nessuno vi è riuscito entrando da riserva) è ancora complicata: Sinner dovrà battere Medvedev (già qualificato) e sperare nel ko di Zverev con Hurkacz.