Genoa, è ufficiale: Alberto Zangrillo è il nuovo presidente del club

Il nuovo presidente

Da sempre tifoso del Grifone, il professor Zangrillo è primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare all'ospedale San Raffaele di Milano. Noto anche per essere il medico di Silvio Berlusconi, la figura di Alberto Zangrillo rientra in quelli che erano i parametri ricercati dal fondo americano per la carica di nuovo presidente. Ovvero di un profilo riconosciuto a livello nazionale e che rappresentasse al meglio il tifo genoano.