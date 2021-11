Italia-Svizzera, Mancini: "Spiace per gli infortuni, ma faremo bene"

Alle 20.45 di domani, venerdì 12 novembre, la Nazionale affronterà la Svizzera in una partita che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali

Domani si va in campo, per guadagnarsi i Mondiali in Qatar. Alla vigilia della sfida contro la Svizzera, il ct azzurro Roberto Mancini ha presentato la partita dalla pancia dell'Olimpico: "Lo stadio ci darà una grande mano, giocare qui è sempre bello, agli Europei il pubblico ci ha sempre sostenuto e domani sarà la stessa cosa. Sarà una bella partita, i ragazzi faranno bene".

Infortuni

"Ci dispiace per Immobile e Chiellini, ma è un po' per tutte le Nazionali la stessa cosa, gli infortuni possono essere un po' di più in questa fase. Ma noi siamo in una situazione positiva, sappiamo ciò che siamo come squadra e dobbiamo restare tranquilli. Domani sarà una gara difficile".