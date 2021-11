Psg, aggredita calciatrice Kheira Hamraoui: arrestata compagna squadra

L’aggressione è avvenuta giovedì sera mentre la giocatrice francese stava rientrando a casa insieme a tre colleghe. La polizia ha fermato una compagna di squadra, Aminata Diallo: è sospettata di aver organizzato il raid per prendere il suo posto in squadra

Motivazioni

leggi anche

Afghanistan, nazionale giovanile di calcio femminile fugge in Pakistan

La 31enne Hamraoui era assente nel match disputato martedì sera dal Psg, e al suo posto in campo è andata proprio la 26enne Diallo. Come spiegato dal quotidiano sportivo francese, giovedì sera Hamraoui stava rientrando a casa in auto insieme a Diallo e ad altre due compagne dopo una cena organizzata dalla società. Ad un certo punto, le quattro sono state fermate da alcuni uomini mascherati con dei passamontagna che hanno trascinato la veterana fuori dalla macchina. Poi l'hanno colpita alle gambe con delle spranghe. Sempre secondo 'L'Équipe', ad Hamraoui sono stati posti diversi punti di sutura sia agli arti inferiori sia alle mani nel vicino ospedale di Poissy. Sulla base delle prime informazioni, Diallo è stata fermata dalla Polizia per essere interrogata riguardo al grave episodio, ma a quanto trapela il suo ruolo nell'aggressione sarebbe primario a causa delle rivalità con la collega.