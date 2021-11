Europei nuoto, argento per Zazzeri nei 50 stile libero

Nuovo sorriso per il nuoto azzurro. Ai campionati europei in vasca corta di Kazan, dopo l'oro vinto ieri da Martina Carraro , Lorenzo Zazzeri ha conquistato la medaglia d'argento nei 50 stile libero.

Nono argento

Nella piscina dell'Acquatic Center della capitale del Tatarstan in Russia, l'azzurro ha concluso secondo in 20"84, preceduto solo dall'ungherese Szebasztian Szabo che si è imposto in 20"72. Medaglia di bronzo al polacco Pawel Juraszek e al russo Vladimir Morozov che hanno toccato in 20"95. Quest'ultimo ha ceduto lo scettro di 'Re d'Europa', poiché era campione incontrastato dall'edizione del 2013. Quello di Zazzeri è il nono argento italiano della competizione, che consente all'Italia di restare al terzo posto del medagliere dopo Russia e Paesi Bassi.