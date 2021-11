Europa League, Legia Varsavia-Napoli 1-4. Tra poco in campo la Lazio

I partenopei battono i polacchi nel gruppo C. Segna subito Emreli, pari di Zielinski su rigore. La squadra di Spalletti la ribalta con Mertens, Lozano e Ounas. Alle 21 in campo la Lazio a Marsiglia. Alla stessa ora, in Conference League, la Roma ospita il Bodø/Glimt

Nuovo giovedì di coppe europee per le squadre italiane. Per l’Europa League, la prima a scendere in campo è stata il Napoli. La squadra di Spalletti ha vinto 4-1 in Polonia contro il Legia Varsavia. Vantaggio dei padroni di casa con Emreli, pari a inizio ripresa di Zielinski su rigore. I partenopei la ribaltano con un altro rigore, realizzato da Mertens, con un gol di Lozano e uno di Ounas. Alle 21 invece calcio d’inizio di Olympique Marsiglia-Lazio. Alla stessa ora, per la Confercence League, si disputa Roma-Bodø/Glimt.