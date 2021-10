Argentina, ascolta le partite di calcio sulla tomba del figlio morto

Nahuel «Dibu» Pérez è morto a 19 anni nel viaggio di ritorno da una trasferta del San Martin de Tucuman, la squadra di cui era molto tifoso, come suo padre. A distanza di anni, l'uomo continua ad andare sulla tomba del ragazzo per ascoltare 'insieme' la partita e condividere la passione per la loro squadra del cuore

Un'immagine toccante che racconta l’amore di un padre per suo figlio, morto in un incidente stradale nel viaggio di ritorno dalla trasferta per vedere la partita del San Martín de Tucumán, squadra di calcio argentina di cui era tifosissimo. Lo scatto, tanto commovente da fare il giro del mondo, è diventato virale sui social. Proprio il tifo per il "Santo" mantiene vivo giorno dopo giorno il legame indissolubile di un padre per suo figlio, rendendo questa una storia che va molto oltre il calcio.