Serie A, Napoli-Bologna 3-0: Ruiz e doppietta di Insigne. HIGHLIGHTS

Il Napoli supera senza troppi affanni il Bologna per 3-0 e si riprende il primo posto in classifica in comproprietà con il Milan. Mentre i rossoblù scontano le assenze di Soumaoro e Soriano, la squadra di Spalletti - in tribuna per squalifica - sblocca il match al 18’ con Fabian Ruiz: conclusione da fuori che si insacca all’incrocio dei pali. A fine primo tempo, Insigne raddoppia su rigore concesso per fallo di mano di Medel. A chiuderla, al 62’, è di nuovo il capitano del Napoli che trasforma un altro penalty procurato da Osimhen (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).