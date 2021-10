Josh Cavallo, ecco chi è il primo calciatore ad aver fatto coming out

In un video di 2 minuti e mezzo il 21enne centrocampista dell'Adelaide United, squadra di Serie A australiana, ha raccontato la sua storia e la sofferenza nel conciliare la sua omosessualità con la carriera sportiva

Arriva dall’Australia il primo coming out di un calciatore in attività che infrange uno degli ultimi tabù rimasti nel mondo del pallone. Joshua Cavallo, dell’Adelaide United che partecipa al campionato di A-League nazionale, in un video postato sui social ha raccontato nella parte finale: "Mi chiamo Josh Cavallo, sono un calciatore e sono gay".