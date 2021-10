Andrea Pirlo entra nel mondo dei cosmetici con la Barberia Pisterzi

Andrea Pirlo, calciatore campione del mondo nel 2006 e allenatore al momento in cerca di panchina, entra nel mondo della cosmetica. L’ex Inter, Milan e Juve (tra le altre) fa così il suo ingresso nel board dell’atelier di Barberia Pisterzi. Per l’occasione, viene lanciata una nuova linea di prodotti d’alta gamma e collaborazioni con le aziende Made in Italy che ridisegneranno i locali di Pisterzi.

Innovazione, sostenibilità e Made in Italy

Fondata nel 2015 da Gian Antonio Pisterzi, la Barberia conta ad oggi tre atelier: in via Montenapoleone 17 a Milano, al 55 di Wall Street a New York e a Soho, al 367 di West Broadway. Formatosi all’Accademia Steiner di Londra, Pisterzi ha voluto creare un’attività che garantisse al cliente un’esperienza esclusiva d’alta gamma. “Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente a New York”, ha dichiarato Andrea Pirlo, “sono rimasto colpito dalla cultura espressa dal suo saper fare e dall’attenzione unica che offre ai suoi clienti”. Manifestata la sua volontà di far parte della sua impresa, l’ex calciatore è riuscito a entrare nel brand Pisterzi Italian Grooming Art. “Innovazione, sostenibilità, qualità ed estetica sono le basi di una proposta che nasce all’interno di un lifestyle italiano elegante e sofisticato”, si legge nella nota della Barberia con la quale lancia la nuova linea di prodotti. Al centro del progetto, quindi, “sostenibilità e collaborazioni con aziende Made in Italy” che comprendono anche un nuovo arredamento e nuovi strumenti di lavoro per i ‘master barber’ di Pisterzi.