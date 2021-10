Superlega contro Uefa e FIFA, accusate di monopolio

Come riporta il Financial Times, un’eventuale vittoria potrebbe consentire ai cosiddetti club ribelli di avere un maggiore controllo sulle finanze delle competizioni alle quali partecipano

Possibilità

Un’eventuale vittoria potrebbe consentire loro di avere un maggiore controllo sulle finanze delle competizioni in cui giocano. Secondo i documenti del tribunale visti dal Financial Times, una società con sede in Spagna che rappresenta i club della Superlega chiederà alla Corte di giustizia dell’Ue di giudicare l'operato dell'UEFA. Esaminare se possa continuare a fungere da orano regolatore in grado di sanzionare i club, ma anche da partecipante, traendo profitto dall’organizzazione di tornei come la Champions League.

Secondo gli questi atti, la Superlega accusa UEFA e FIFA di abusare della loro posizione dominante. "Contrariamente ad altri mercati delle competizioni sportive, UEFA e FIFA mantengono e difendono strenuamente una posizione monopolistica nel calcio europeo che va contro la legge sulla concorrenza, nonostante gli sforzi di altri operatori per accedere al mercato", così recita il documento.

La UEFA, però, ha ricevuto sostegno politico dai governi europei – compreso quello italiano, che si è pronunciato venerdì scorso –, 16 dei quali hanno deciso di costituirsi nel giudizio della Corte di Giustizia dell’Ue.