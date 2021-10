La rivelazione di Evra: ho subito abusi sessuali quando avevo 13 anni

"Ho subito abusi sessuali quando avevo 13 anni". È una vera e propria rivelazione choc quella fatta dall'ex calciatore di Manchester United e Juventus. Patrice Evra in un'intervista a 'The Times' ha deciso di raccontarsi intimamente anticipando il contenuto della sua autobiografia: "I Love This Game" che uscirà il 28 ottobre prossimo. Una vicenda raccapricciante che ha segnato a lungo l'ex calciatore francese, oggi 40 enne. Ad abusare del futuro giocatore della nazionale francese è stato il preside della sua scuola. Un segreto custodito a lungo e che Evra avrebbe confessato per la prima volta anche a sua madre e alla sua famiglia. “Voglio che chi ha subito certe cose come me abbia il coraggio di parlare e non si senta in colpa, perché io mi sono sempre sentito in colpa. Evra ha aggiunto che non ha ancora pensato seriamente a denunciare il colpevole anche se sua madre gli ha suggerito di citarlo in giudizio.

La carriera di Patrice Evra

Evra è nato a Dakar in Senegal ma è cresciuto a Les Ulis in Francia dove ha iniziato la sua carriera giovanile, prima di sfondare nel calcio senior in Italia con il Marsala e poi il Monza. È passato al Nizza nel 2000 e poi al Monaco due anni dopo, dove ha trascorso quattro anni prima di raggiungere Sir Alex Ferguson nel 2006 e vincere con il Manchester United cinque titoli di Premier League, tre Coppe di Lega e la Champions League del 2008. Evra ha giocato e vinto anche con la Juventus e poi ha vestito le maglie di Marsiglia e West Ham, dove ha terminato la sua carriera nel 2018. Da allora è opinionista sportivo.