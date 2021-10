Champions League, alle 21 Inter-Sheriff Tiraspol: formazioni ufficiali

I nerazzurri vogliono sbloccarsi in Champions e continuare a rincorrere l'obiettivo ottavi di finale. Inzaghi sceglie Dzeko e Lautaro in avanti, gli ospiti rispondono con Bruno Souza unica punta. Il match di San Siro è in diretta dalle 21 su Sky Sport Action, Sky Sport 4K, Sky Sport 253

L’Inter affronta a San Siro lo Sheriff Tiraspol: dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato, i nerazzurri vogliono sbloccarsi in Champions League e continuare a rincorrere l'obiettivo ottavi di finale. Una partita da non sottovalutare: i moldavi, all’esordio nella competizione, nei primi due match hanno vinto a sorpresa contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk e sono primi a 6 punti nel girone D. La squadra di Inzaghi è a quota 1. La partita è in diretta dalle 21 su Sky Sport Action, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, disponibile su Sky Go, anche in HD (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).