Formula 1: due Gran Premi in Italia nella stagione 2022

Si correrà a Imola il 24 aprile e a Monza l'11 settembre. Per quanto riguarda i piloti, invece, c'è il rischio che non ci sia nessun italiano

Doppia tappa italiana per il Mondiale di Formula 1. Come approvato oggi a Parigi dai dirigenti del Consiglio Mondiale della Federazione internazionale dell'Automobile, il calendario della stagione 2022 prevederà ben 23 Gran Premi. Due di questi si terranno in Italia, uno a Imola il 24 aprile e l'altro a Monza l'11 settembre. Nella prossima stagione, inoltre, debutteranno monoposto radicalmente differenti dalle attuali, frutto del nuovo regolamento tecnico. L'obiettivo degli organizzatori è stato quello di proporre un calendario che potesse terminare entro dicembre, anche per evitare che ci siano sovrapposizioni con il Mondiale di calcio che si svolgerà in Qatar.