Ordine di cattura per il calciatore Lucas Hernandez in Spagna

La giustizia spagnola ha emesso un ordine di carcerazione per il calciatore francese in forza al Bayern Monaco Lucas Hernandez per reati legati alla violenza di genere nell'ambito della sua relazione con una sua ex compagna. Lo riportano diversi media internazionali. Hernandez, che gioca anche in nazionale ed è campione del mondo, è il fratello maggiore di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan. I fatti contestati risalgono al 2017, quando il giocatore era in forza all'Atletico Madrid.

La vicenda

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Efe, Lucas Hernandez era stato condannato a sei mesi per aver violato un ordine di allontanamento dalla sua ex compagna (valido anche per lei) ai tempi in cui giocava nell'Atletico Madrid: i due si erano infatti rivisti ed erano stati in viaggio a Miami insieme.

Il calciatore aveva chiesto la sospensione della pena di carcere per questa condanna: richiesta negata dal tribunale numero 32 di Madrid, che ha considerato Hernandez recidivo, in quanto aveva già a suo carico altre due condanne per reati legati alla violenza di genere.

La corte, aggiunge la Efe, ha ordinato al calciatore francese di presentarsi il prossimo 19 ottobre per ricevere la notifica della richiesta di "ingresso volontario" in carcere, che dovrebbe avvenire nei dieci giorni successivi. La difesa ha presentato ricorso presso il Tribunale provinciale di Madrid. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo As, Hernandez conosceva la decisione giudiziaria resa nota oggi già da circa un mese.