Il messaggio del gallese David Brooks: "Ho il linfoma di Hodgkin"

Il messaggio di Brooks

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico. È relativamente raro, ma è tra uno dei più comuni nella fascia d’età tra 15 e 35 anni. “Anche se è stato uno shock per me e per la mia famiglia, la prognosi è positiva”, continua nel suo messaggio, “voglio ringraziare anche la FA del Galles perché senza la rapida diagnosi della squadra medica non avremmo rilevato la malattia”. Brooks è uno dei migliori talenti della Championship, il secondo campionato inglese, e aveva attirato su di sé già le attenzioni delle squadre di Premier. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, nel 2018 per il suo cartellino il Bournemouth aveva pagato più di 11 milioni di sterline allo Sheffield United. Già abituato ad avere le telecamere puntate su di lui, Brooks chiede che nei prossimi mesi venga rispettata la sua privacy: “Condividerò i miei progressi quando sarò in grado di farlo. Non vedo l'ora di rivedervi tutti presto e di praticare lo sport che amo".