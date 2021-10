F1, qualifiche Gp Turchia: pole a Bottas, terzo Leclerc

Seconda piazza per Max Verstappen con la Red Bull. In pista il miglior tempo è stato raggiunto da Lewis Hamilton: il pilota Mercedes partirà però dall'11esima posizione per la sostituzione del motore endotermico della sua power unit

Nel Gp di Turchia è Valtteri Bottas su Mercedes a ottenere la pole. Sarà lui ad aprire la griglia della 16esima prova del mondiale di Formula uno, che andrà in scena domani sull'Intercity Istanbul Park. Seconda piazza per Max Verstappen con la Red Bull, mentre la terza posizione andrà alla Ferrari di Charles Leclerc.

Hamilton: "Non è semplice superare su questo circuito"

"Non è così semplice superare qui. In più tutti avremo le stesse gomme, quindi sarà complicato rimontare. Lo abbiamo visto anche nell’ultima gara quello che è successo quando Max era sesto o giù di lì. Penso che sarà lo stesso per me. C’è però il lungo rettilineo e vedremo cosa potremo fare. Speriamo di regalare una bella gara”, ha commentato Lewis Hamilton dopo le qualifiche del Gp di Turchia.