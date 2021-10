Coppa di Francia, il Tarbes sbaglia città e viene eliminato a tavolino

Un viaggio di 7 ore

vedi anche

Calcio, la Figc presenta il nuovo logo griffato Lapo Elkann

Il viaggio era iniziato alle 11:45, quando la squadra è salita sul pullman a Tarbes, negli Alti Pirenei. Poi, un viaggio di circa 7 ore terminato, dopo più di 300 chilometri, nella città sbagliata. Quando si sono resi conto dell’errore, i dirigenti della società hanno fatto di tutto per rimettersi sulla strada il prima possibile. “Hanno chiamato la prima volta per dire che sarebbero arrivati intorno alle 18:15”, ha raccontato Johan Mourao, allenatore e giocatore del Vabres, “poi alle 18:25 e alla fine non sono mai arrivati”. In realtà, i ragazzi del Tarbes sono arrivati al campo alle 18:55. A piedi. “C’è un ponte per arrivare allo stadio che gli autobus non possono percorrere”, ha spiegato Mourao, “la squadra è arrivata già cambiata e di corsa”. Purtroppo, però, l’arbitro e il delegato della Federazione se ne erano già andati assegnando la vittoria a tavolino per i padroni di casa.