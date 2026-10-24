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Bayern Monaco, Kompany è stabile: rientro in panchina tra diverse settimane

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L'allenatore del club bavarese ha avuto un malore ed è stato trasportato in ambulanza in una clinica di Monaco, dove è stato ricoverato per "accertamenti approfonditi", come reso noto in un comunicato

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L'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, si trova in "condizioni stabili" dopo il malore che ha reso necessario il suo ricovero in una clinica di Monaco. Il tecnico rimarrà probabilmente assente per diverse "settimane", come ha spiegato in una conferenza stampa il direttore sportivo Max Eberl. "Innanzitutto la buona notizia: è stabile. Ieri ha avuto un malore in campo ed è ora in ospedale, dove rimarrà ancora qualche giorno, il tempo necessario per chiarire, esaminare, verificare e controllare ogni aspetto", ha dichiarato Eberl. "Dobbiamo innanzitutto capire cosa sia successo e come, e solo in seguito valuteremo con calma le implicazioni per i tempi di recupero. Per questo motivo, al momento, non fissiamo alcuna scadenza precisa. Non parliamo di giorni, ma di settimane. Questo deve essere chiaro a tutti noi", ha precisato.

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Kompany é in "condizioni stabili" ma resta ricoverato


 La scorsa settimana, Kompany era stato colpito da un virus che lo aveva tenuto lontano dalla squadra per alcuni giorni, prima di tornare in panchina mercoledì sera in occasione della sfida di Champions League contro l'Arsenal (2-2). Lui stesso aveva ammesso di non aver ascoltato abbastanza i segnali del proprio corpo. Ieri pomeriggio, al termine dell'allenamento della prima squadra in preparazione alla trasferta di Friburgo, Kompany si era trattenuto per seguire la seduta delle riserve, allenate dall'ex nazionale brasiliano Dante. Domani il Bayern giocherà a Friburgo per lo scontro al vertice della Bundesliga tra la capolista bavarese e la terza in classifica, separate da un solo punto (14 contro 13). Un'assenza di alcune settimane significa che la squadra dovrà fare a meno di lui per diverse giornate di campionato e per la sfida di Champions League sul campo dell'Atlético Madrid, in programma il 3 novembre.

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