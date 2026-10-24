Atp Lione, Musetti vince il derby contro Cobolli e va in finale

Il tennista di Carrara si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-4, 2-6, 5-7 in due ore e 33 minuti. Musetti, adesso, in finale, troverà lo statunitense Taylor Fritz che si è imposto sul connazionale Tommy Paul in due set con il punteggio di 6-3, 7-5

Derby a tinte azzurre durante l'Atp di Lione dove Lorenzo Musetti, numero 26 Atp, ha vinto il match contro Flavio Cobolli, numero 6 del mondo, nella semifinale del torneo francese. Era la sedicesima semifinale tutta italiana nel circuito Atp nell'era Open.

Un confronto quasi inedito

La sfida tra i due tennisti italiani è stato un confronto quasi inedito, visto che l'unico precedente risale agli Us Open della scorsa stagione, con il successo per il carrarino che era arrivato per il ritiro dell'atleta romano nell'ultimo parziale del terzo set. Questa volta, però, Musetti si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-4, 2-6, 5-7 in due ore e 33 minuti. Musetti, adesso in finale troverà lo statunitense Taylor Fritz che si è imposto sul connazionale Tommy Paul in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.