Ad annunciare la separazione è stata la campionessa ucraina, 32 anni, sui social. "Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto condividere”, ha scritto Svitolina in un post suo profilo Instagram, in cui ha raccontato le difficoltà personali affrontate a causa della guerra in Ucraina

Finisce il matrimonio tra i due tennisti Elina Svitolina e Gael Monfils. Ad annunciare la separazione è stata la campionessa ucraina, 32 anni, con un lungo post sui social. "Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto condividere”, ha scritto Svitolina sul suo profilo Instagram , raccontando le difficoltà personali affrontate a causa della guerra in Ucraina: "Tutti sanno quanto l'Ucraina significhi per me. Di cosa ho parlato raramente, invece, è di come la guerra mi abbia segnato interiormente".

L’annuncio in un post sui social

Svitolina ha ricordato anche la decisione di allontanarsi dal campo lo scorso anno. “L’anno scorso vi ho detto che avevo bisogno di allontanarmi dal campo perché non ero nello stato d'animo giusto. Quello che non avete visto sono state le notti insonni, i dubbi e la sensazione di perdere lentamente me stessa. Gael ha visto tutto questo. Non mi ha mai lasciato la mano”, ha raccontato. "Abbiamo combattuto insieme questa battaglia. Ma nessun amore da parte di qualcun altro può vincerle al posto tuo. Devo ritrovare la strada per tornare a me stessa e non posso farlo all'interno del nostro matrimonio. È la verità più difficile che abbia mai dovuto affrontare e la cosa più difficile da dire alla persona che amo”, ha aggiunto.

Svitolina: “Nostra figlia verrà sempre al primo posto”

Nel suo messaggio, la campionessa ucraina ha poi rivolto parole di affetto e riconoscenza a Monfils. “Gael mi ha ascoltata con una forza e una dignità che non dimenticherò mai. Io l'ho amato con tutto il cuore. Insieme abbiamo costruito una vita meravigliosa e ci è stato donato il dono più prezioso di tutti: nostra figlia, Skai, che verrà sempre al primo posto. Il nostro matrimonio sta finendo, ma la nostra famiglia no. Saremo sempre i suoi genitori. Non c'è nessuno da incolpare”. “Ci sono solo due persone che si sono amate profondamente e una storia che sta cambiando forma. Chiediamo la vostra comprensione e lo spazio di cui abbiamo bisogno per guarire”, ha concluso.