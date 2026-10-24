Mondiali ginnastica, Targhetta argento al cavallo con maniglie

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Mondiali ginnastica artistica, Targhetta argento al cavallo con maniglie

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L'atleta azzurro si piazza al secondo posto, dietro l'armeno Hamlet Manukyan, nella rassegna iridata in corso a Rotterdam

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L'azzurro Gabriele Targhetta ha conquistato una storica medaglia d'argento ai Mondiali di ginnastica in corso a Rotterdam. Il ventenne, già oro ai recenti Europei di Zagabria, ha ottenuto il punteggio di 15.233, ed è stato battuto solo dall'armeno Hamlet Manukyan, che ha vinto l'oro con 15.300. Terzo posto e bronzo per un altro  armeno, Mamikon Khachatryan. Per l'Italia è il primo podio iridato nel cavallo con maniglie dopo oltre un secolo. 

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