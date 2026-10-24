Mondiali ginnastica, Targhetta argento al cavallo con maniglie

L'azzurro Gabriele Targhetta ha conquistato una storica medaglia d'argento ai Mondiali di ginnastica in corso a Rotterdam. Il ventenne, già oro ai recenti Europei di Zagabria, ha ottenuto il punteggio di 15.233, ed è stato battuto solo dall'armeno Hamlet Manukyan, che ha vinto l'oro con 15.300. Terzo posto e bronzo per un altro armeno, Mamikon Khachatryan. Per l'Italia è il primo podio iridato nel cavallo con maniglie dopo oltre un secolo.