Il patrimonio totale del portoghese ha ufficialmente sfondato la quota dei 2 miliardi di dollari. A spingerlo oltre questa soglia i guadagni mostruosi registrati nel 2026. Fino a questo momento, Cr7 ha già incassato quasi 268 milioni di euro

Non gli bastavano i gol, i trofei e i record sul campo. Cristiano Ronaldo ha deciso di riscrivere per sempre anche le regole dello sport business, diventando il primo calciatore multimiliardario della storia. Se solo 12 mesi fa il portoghese festeggiava l'ingresso nel club esclusivo dei miliardari, oggi fa saltare definitivamente il banco: il suo patrimonio totale ha ufficialmente sfondato la quota dei 2 miliardi di dollari (circa 1.900 milioni di euro). Una cavalcata finanziaria senza eguali, certificata da Forbes, che lo colloca stabilmente sul gradino più alto dei paperoni mondiali grazie a una combinazione di contratti faraonici e fiuto per gli affari.

Un ingaggio da 583mila euro al giorno

A spingere Cr7 oltre questa soglia sono i guadagni mostruosi registrati nel 2026. Fino a questo momento, il campione dell'Al Nassr ha già incassato quasi 268 milioni di euro (circa 290 milioni di dollari). E il conto è destinato a salire, dato che all'appello mancano ancora due mesi di stipendio prima della fine dell'anno. Il segreto di questa accelerazione finanziaria risiede soprattutto nel contratto siglato con il club saudita, che garantisce a Ronaldo circa 583mila euro al giorno. Per dare un'idea della portata di questa cifra, basti pensare che al fuoriclasse sono bastati appena 39 secondi di lavoro per saldare interamente la multa comminatagli dalla Federazione portoghese dopo l'abbandono del ritiro della nazionale.

L'impero oltre il calcio: sponsor e brand Cr7

Ma le entrate del fenomeno 41enne non arrivano solo dal rettangolo verde. Il brand Ronaldo è una macchina da soldi globale: nell'ultimo anno, i soli investimenti extra-calcio e le sponsorizzazioni storiche con colossi come Nike, Tag Heuer, Armani e Herbalife hanno fruttato circa 50 milioni di euro. A questi si aggiungono i ricavi diretti della sua galassia di marchi personali contrassegnati dal marchio Cr7.

Il confronto con gli avversari: Messi e le nuove leve

Il divario economico con gli altri protagonisti del calcio mondiale è impressionante. Al secondo posto della classifica si piazza l'eterno rivale Lionel Messi, che a inizio estate ha raggiunto lo status di miliardario ma che nel 2026 si è fermato a "soli" 130 milioni di dollari complessivi. Alle sue spalle segue il francese Kylian Mbappé, che sfiora i 90 milioni di dollari. Sebbene la "Pulce" argentina possa accorciare le distanze in futuro, il primato storico della prima doppietta da due miliardi resterà saldamente nelle mani del portoghese. Nulla da fare nemmeno per i nuovi volti del calcio globale: astri nascenti come Erling Haaland e Lamine Yamal, pur vedendo lievitare ingaggi e popolarità, restano ancora a distanza siderale dal podio dei più ricchi.