C.League, Atalanta-Young Boys 1-0. In campo Juventus-Chelsea 0-0 LIVE

Il big match del mercoledì di Champions League è la sfida del gruppo H tra Juventus e Chelsea ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS ). Squadre in campo a Torino e punteggio di 0-0 tra la formazione di Allegri e i campioni d’Europa in carica. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio nella prima giornata di Champions. Tra i londinesi assente N'Golo Kantè: il centrocampista è risultato positivo al Covid-19 (non si è vaccinato) ed è in quarantena. Il tecnico Thomas Tuchel non ha a disposizione nemmeno gli indisponibili Mount, James e Pulisic, oltre all'infortunato Reece. I bianconeri sono senza Dybala e Morata.

Atalanta batte Young Boys



L’Atalanta batte 1-0 lo Young Boys nella seconda giornata del girone F di Champions League. La Dea parte bene e ha subito un’occasione con Zapata, poi perde Gosens per infortunio. Al 18esimo annullato per un fuorigioco di Toloi il vantaggio nerazzurro (era stato un autogol di Lauper). Pessina manca ancora il vantaggio prima dell’intervallo. Nella ripresa ottima chance per Zappacosta ma Von Ballmoos salva tutto. L’Atalanta la sblocca al minuto 68: Zapata recupera palla e mette in mezzo per l'inserimento sul primo palo di Pessina che non sbaglia il tap-in. È il gol che vale tre punti per la squadra di Gasperini.