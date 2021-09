European Teqball Tour, a Cervia le finali del torneo

Gli sport del tavolo curvo

leggi anche

A Chiavari una nuova area dedicata allo sport all'aperto

Sui vari social abbiamo visto, soprattutto in estate, campioni del mondo del calcio sfidarsi in questo particolare sport. Un mix tra il classico gioco del pallone e il ping pong: un pallone di cuoio, un tavolo curvo e una rete tra i due. Uno sport in cui la tecnica e la dinamicità dominano la scena. Sport da spiaggia per eccellenza, può essere declinato anche in altre discipline, come il beach volley che dà vita al Teqvoly, o il tennis per il Teqis. A Cervia i Teqers, ovvero i giocatori di Teqball, si sfideranno in coppie e saranno presenti anche gli ungheresi campioni in carica Adàm Blàzsovicsm e Csaba Banyik. Non resta che indossare scarpette e pantaloncini e cimentarsi in questa nuova disciplina internazionale che unisce sotto lo stesso “tavolo” gli amanti di tutti gli sport.