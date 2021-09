F1, Gp di Russia: Lando Norris conquista la pole davanti a Sainz

Le qualifiche

Pioggia intensa su Sochi nel giorno delle qualifiche, tanto da mettere in discussione per un breve periodo anche la gara stessa. Grazie a un netto miglioramento e al lavoro dei commissari per rendere la pista praticabile, alle 14 si parte come da programma. Il primo testacoda di giornata è di Antonio Giovinazzi, che con la sua Alfa Romeo rischia anche un incidente con Charles Leclerc. Max Verstappen ha deciso, nonostante debba comunque partire in fondo al gruppo per aver sostituito la power unit come il ferrarista Charles Leclerc, di fare un giro per la pista. Fino a 5 minuti dalla chiusura delle qualifiche, Lewis Hamilton era in testa. Si è deciso tutto all’ultimo minuto, con Russell unico a montare le gomme da asciutto. Al giro finale Lando Norris riesce a conquistare la sua prima pole in carriera, con Hamilton che scivola al quarto posto.